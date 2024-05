Série D do Brasileirão começa neste sábado!

Com a participação de 64 equipes, a Série D do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (26). Em um primeiro momento, as equipes participantes serão divididas em oito grupos regionais, e se enfrentarão em turno e returno. No final do torneio, quatro times se classificarão para a Série C.

