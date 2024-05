São Paulo e Palmeiras fazem reunião para definir protocolo antes do clássico

Após confusão no último Choque-Rei, Tricolor acertou auditório e um camarote para o Verdão, durante partida no MorumBIS

Na próxima segunda-feira (29), São Paulo e Palmeiras voltam a medir forças, no MorumBIS, às 20h pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro encontro entre as equipes desde o jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista, no começo de março, que ficou marcado por muitas confusões. Para evitar outros problemas, a diretoria dos dois clubes decidiram se reunir para definir os protocolos do clássico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na reunião, estiveram presentes dirigentes dos dois clubes, além de membros da Federação Paulista de Futebol e a Polícia Militar. Um dos principais assuntos do encontro foi a utilização do auditório para a entrevista de Abel Ferreira. No último clássico, o treinador do Palmeiras não teve um local para falar e foi embora sem responder os questionamentos dos jornalistas. Agora, o São Paulo separou um local para o técnico do Verdão se pronunciar. Além disso, o Tricolor avisou que pretende construir um local para o visitante realizar suas coletivas no MorumBIS.