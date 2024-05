Real Madrid vence Real Sociedad e se aproxima do título Espanhol

Mesmo com time misto, clube merengue conquista triunfo por 1 a 0, fora de casa, e está com as mãos na taça da La Liga

O Real Madrid está cada vez mais perto do título do Campeonato Espanhol. Isto porque o clube merengue venceu a Real Sociedad por 1 a 0, nesta sexta-feira (26), no Estádio Anoeta, no País Basco, na partida de abertura da 33ª rodada da La Liga. O técnico Carlo Ancelotti poupou a maioria de seus jogadores e mandou a campo um time misto. Dessa maneira, Arda Güler aproveitou a oportunidade e marcou o gol da vitória. Agora, restam apenas mais cinco rodadas para o fim da competição.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 84 pontos e abriu 14 de vantagem para o vice-líder Barcelona. Dessa maneira, em caso de tropeço do Barça contra o Valencia, na próxima segunda-feira (29), o clube merengue pode conquistar o título Espanhol na próxima rodada.

Já com a cabeça no primeiro jogo da semifinal da Champions, contra o Bayern de Munique, na próxima terça-feira (30), Carlo Ancelotti resolveu encarar a Real Sociedad com time misto. Titulares como Vini Jr, Bellingham, Kroos, Valverde e Rudiger ficam no banco, mas algumas peças entraram na reta final da partida.