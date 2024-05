PSG x Le Havre: escalações e onde assistir

O Paris Saint-Germain pode assegurar o título do Campeonato Francês na temporada 2023/24 neste sábado (27). O PSG recebe o Le Havre às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, e pode garantir o caneco em caso de vitória nesta 31ª rodada da Ligue 1, há quatro rodadas para o fim da competição.

Como chega o Le Havre

Por outro lado, o Le Havre chega pressionado e atualmente está na posição do playoff do rebaixamento. O time está em 16º lugar, com 28 pontos, um a menos que o Metz, primeiro fora da zona da degola. Ou seja, arrancar pontos do PSG nesta reta final de competição seria fundamental na briga pela permanência na elite do futebol francês.

Contudo, o Le Havre não vence há cinco rodadas na Ligue 1 e somou apenas um pontos nos últimos 15 disputados. Além disso, Andy Logbo, Touré, Operi e André Ayew, lesionados, seguem como desfalques na equipe.