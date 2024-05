Obras no Pacaembu causam conflitos entre concessionária e Museu do Futebol

A reforma no Pacaembu ganhou mais um capítulo de polêmicas. Isso porque as obras causam conflito na relação entre o Museu do Futebol, que fica dentro do estádio, e a Allegra, concessionária responsável pela gestão do palco. O atrito entre as partes ocorreu após a divulgação de um relatório da reestruturação no local, que indicou danos e prejuízos ao museu. Assim, há uma briga de narrativa entre os dois lados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O conflito precisou da intervenção da Prefeitura de São Paulo, que enviou uma notificação à Allegra para que a empresa faça esclarecimentos sobre o parecer. Vale ressaltar que a IDBRasil Cultural, Educação e Esporte, organização que administra o Museu do Futebol, foi a autora do pedido. A propósito, o relatório conta com a assinatura de um escritório de arquitetura. Assim, técnicos apontam e enumeram possíveis estragos no espaço por conta da reforma de modernização que iniciaram em junho do ano passado.