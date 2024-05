Leverkusen x Stuttgart: onde assistir, escalações, arbitragem

Campeão antecipado do Alemão há duas rodadas, o Bayer Leverkusen volta a campo neste sábado (27/4), às 13h30 (de Brasília). Enfrentará 0 Stuttgart, em seus domínios, a Bay Arena. Mas engana-se que o Leverkusen é apenas festa. Afinal, o time ainda não perdeu na competição e tem como objetivo se tornar o primeiro da Bundesliga a terminar uma edição da competição de forma invicta. Aliás, depois deste jogo faltarão apenas mais três jogos. Assim, a torcida está ansiosa por mais essa façanha do time do treinador Xabi Alonso, que tem 80 pontos na tabela (25 vitórias e 5 empates).

Contudo, o adversario deste sábado não será nada fácil. Afinal, o Stuttgart é um dos grandes na Alemanha e está em terceiro lugar, com 63 pontos. Vive uma briga direta com o vice-líder Bayern (66 pontos) pelo 2º lugar. Além disso, uma vitória pode garantir o time no G4, o que vale vaga à próxima Champions.

