Leila Pereira é convidada para comparecer na CPI do Senado

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, recebeu um convite para depor na CPI do Senado, criada para investigar suspeitas de manipulação de jogos no futebol brasileiro. A mandatária do Verdão deve comparecer no dia 22 de maio, às 11h, para dar o seu depoimento sobre o caso. Um dos primeiros atos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), aliás, havia sido a aprovação de requerimentos para convidar a presidente do Palmeiras e também o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para prestar depoimento como testemunhas. O americano falou nesta semana.