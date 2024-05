Juventus x Milan: onde assistir e escalações

Juventus e Milan entram em campo em clima de final de feira. Afinal, não conseguiram evitar o título da Inter de Milão. Porém, um clássico sempre deixa jogadores, torcedores e imprensa ouriçados. Sendo assim, há uma expectativa para um bom jogo. As duas equipes brigam, então, pela vice-liderança desta edição do Calcio. A bola rola às 13h (de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

Como chega a Juventus?

Terceira colocada, com 64 pontos, a Juventus precisa tirar cinco pontos para o Milan. Nada, melhor, portanto, do que um confronto direto e em casa para colocar fogo na disputa. No entanto, a Velha Senhora tem um retrospecto preocupante. Em cinco jogos, venceu apenas uma vez.

Szczesny volta à baliza para fechar o gol. Entretanto, o atacante Kean segue fora, e o meia Miretti é dúvida. O último, se reunir condições, deve ficar no banco de reservas.