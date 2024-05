Jr. Santos se inspira em Racionais Mc’s e Dragon Ball Z para triunfar no Botafogo

Principal jogador do Botafogo em 2024 e artilheiro do time nesta temporada, com 14 gols, o atacante Júnior Santos tem duas inspirações para triunfar no Glorioso e levá-lo às glórias. Em entrevista TNT Sports, o Raio expressou as suas preferências.

Quando fui para o Japão, a primeira coisa que tentei aprender foi sobre um desenho que eu gostava muito, Dragon Ball Z. A primeira palavra que aprendi foi ganbatte, que significa “se esforce por favor ou se esforce mais”. A outra pessoa responde ganbarimasu, que é “vou me esforçar, dar meu melhor”. A cultura deles é assim. Você está prestes a parar, mas tem que se esforçar para conseguir. Tanto que o Goku, quando está sem forças, consegue vencer pela família, pelos amigos, pelas pessoas que ama. Foi uma coisa que eu trouxe para a minha vida”, disse o Jacaré.