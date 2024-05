John Textor é suspenso por 45 dias e multado em R$ 100 mil pelo STJD

John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi suspenso por 45 dias e multado em R$ 100 mil pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol). A punição é por conta das ofensas do norte-americana proferidas na derrota para o Palmeiras, em 2023, no Estádio Nilton Santos.

No entanto, vale citar que, como Textor já cumpriu suspensão no ano passado, ela ficará suspenso, agora, por mais 17 dias. A informação é do “Ge”.