Jogadores do Fluminense reclamam de gramado no Paraguai: ‘Difícil de jogar’

Tricolor não jogou bem e ficou no empate, sem gols, com o Cerro Porteño pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2024 Crédito: Jogada 10

O Fluminense não teve uma boa atuação e ficou no empate, sem gols, com o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pela Libertadores. Assim, após a partida, alguns jogadores do elenco tricolor reclamaram sobre as condições ruins do gramado do Estádio Nueva Olla e alegaram que foi difícil atuar, pois havia muita lama. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Choveu dois dias aqui, está muito quente, o gramado estava muito pesado. Conseguimos um ponto. Poderíamos ter conseguido um resultado melhor se tentássemos mais jogadas. Seria, aliás, um resultado melhor para a sequência na Libertadores”, disse o goleiro Fábio.

“Gramado difícil de jogar. Choveu muito, tinha muita lama embaixo. Não conseguimos jogar. É um fator importante. A gente tem que dar parabéns a todos que se entregaram e se dedicaram a correr e marcar. Levamos um ponto bom daqui”, completou Germán Cano. Comandante na bronca Quem também criticou o gramado foi o técnico Fernando Diniz. De acordo com o comandante, a grama do Nueva Olla segura a bola e foi um dos principais adversários do Fluminense. “Foi um jogo que um dos principais adversários foi o campo. Parece muito o da Ilha do Retiro da época que eu jogava. Ele parece que está bom, mas é diferente. A grama segura a bola. A gente teve que se adaptar ao campo, ao estilo de arbitragem e ao que o Cerro propunha, que era muito parecido com o que aconteceu contra o Alianza em Lima”, explicou Diniz: