Goiás x Ponte Preta, pela Série B: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Ponte Preta se enfrentam neste doningo (29), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailê Pinheiro, em Goiânia (GO). O jogo vale pela segunda rodada da Série B. Ambas as equipes equipes estrearam com empate. Desse modo, uma vitória, além de ser a primeira na competição, representará um salto significativo na tabela de classificação na competição. Onde assistir A partida terá transmissão do canal Premiere, via pay-per-view.

A arbitragem será de Paulo José Souza Mourão (MA), auxiliado por Antônio Adriano Oliveira (MA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA). O VAR estará a cargo de Phillip Georg Bennet (RJ). Como chega o Goiás Após um empate por 1 x 1 contra o Ceará fora de casa, o Esmeraldino inegavelmente busca sua primeira vitória na temporada. No jogo anterior, a equipe de Goiás teve um desempenho equilibrado e teve oportunidades para sair vitoriosa, porém não conseguiu converter. Assim, Márcio Zanardi provavelmente manterá a formação inicial da primeira rodada. No entanto, o time enfrenta desfalques significativos devido a lesões. Em suma, jogadores como Juninho, Sidimar e Edu ainda estão em processo de recuperação. Já Messias e Régis também estão no departamento médico e, sendo assim, devem levar de quatro a seis semanas para se recuperarem. Provável escalação: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Braz, Edson e Sander; Wellington, Rafael Gava e Marcão; Thiago Galhardo e Paulo Baya.

Como chega a Ponte Preta A Ponte Preta também empatou em sua estreia contra o Coritiba. Por isso, os comandados de João Brigatti estão determinados a conquistar os três pontos em Goiânia. Para o confronto, o técnico não deve enfrentar problemas de desfalques em comparação com o time que jogou no último domingo. O zagueiro Sérgio Raphael e o lateral Luiz Felipe estiveram inicialmente em dúvida, mas o clube informou que foram liberados do departamento médico e provavelmente estarão disponíveis. Provável escalação: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos, Ramon, Dudu Vieira e Elvis; Matheus Regis e Gabriel Novaes (Jeh). Jogos da 3ª rodada da Série B Sexta-feira (26) Sport 2 x 0 Vila Nova – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE) Ituano 0 x 2 Operário-PR – Novelli Junior, em Itu (SP)

Avaí 0 x 2 Santos – Ressacada, em Florianópolis Guarani x Chapecoense – 21h – Brinco de Ouro, em Campinas (SP) Sábado (27)