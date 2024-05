Geromel passa por cirurgia nesta sexta e volta a ser desfalque no Grêmio

Capitão e ídolo do clube teve fratura no braço e não tem previsão de retorno aos gramados; zagueiro convive com série de lesões nos últimos anos

Pedro Geromel, capitão e um dos ídolos do Grêmio, passou por cirurgia na noite desta sexta-feira (26). O zagueiro teve uma fratura no braço esquerdo no primeiro tempo do jogo em que o Tricolor derrotou o Estudiantes, pela fase de grupos da Libertadores.

O defensor de 39 anos convive com lesões em sequência nos últimos anos. De janeiro de 2023 pra cá, aliás, ele chega à sexta vez em que desfalca o time por conta de lesão.

O clube gaúcho não divulgou o período em que o defensor será ausência na equipe. Recentemente, ele completou dez anos defendendo a camisa tricolor. Com contrato até a metade de 2024, ainda não há conversas em andamento sobre uma renovação do vínculo.