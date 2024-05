Fluminense antecipa volta de André ao Rio após trauma no joelho

Volante seguirá para o CT Carlos Castilho, enquanto o restante do elenco irá para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians, no domingo (28)

O Fluminense antecipou a volta de André ao Rio de Janeiro, após o trauma sofrido no joelho direito, no empate com o Cerro Porteño, na última quinta-feira (25), pela 3ª rodada da Libertadores. O restante da delegação vai seguir para São Paulo no fim da tarde, onde irá enfrentar o Corinthians no domingo (28), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A informação é do portal “ge”.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, o volante tentou finalizar na entrada da área, porém dividiu com um jogador da equipe paraguaia, em Assunção. Em seguida, o jogador caiu no gramado sentindo dores no local e deixou o gramado. Assim, o camisa 7 deixou o Estádio Nueva Olla utilizando muletas e fará exames no Rio para iniciar o tratamento.