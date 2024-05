Flaco López celebra reencontro com Zubeldía no Choque-Rei

Atacante do Palmeiras, Flaco López trabalhou com Zubeldía logo após surgir no Lanús, da Argentina: neste domingo (28), eles irão se enfrentar

Nesta segunda-feira (29), o Choque-Rei entre Palmeiras e São Paulo será especial para o atacante Flaco López. O centroavante irá se reencontrar com Luis Zubeldía, atual treinador do São Paulo. Os dois compatriotas trabalharam juntos no Lanús, da Argentina, e aliás foi o técnico quem deu a López sua primeiro oportunidade como profissional.

Hoje com 23 anos, Flaco López tinha apenas 19 quando estreou profissionalmente. Foi no empate em 1 a 1 com o Patronato, pelo Campeonato Argentino. Na altura, ele entrou no segundo tempo, pelas mãos de Zubeldía, que era o treinador dao Lanús. Para este domingo, o centroavante palmeirense festeja ao reencontro com quem considera seu pai no futebol, mas espera superar o antigo professor:

“Fico feliz por ele estar no futebol brasileiro também. Será um grande desafio para ele comandar o São Paulo e eu tenho um apreço muito grande por ele, é um pai futebolístico para mim. Fico feliz por enfrentá-lo, espero dar o meu melhor e respeitá-lo ganhando, né? (risos). Mas estou feliz por encontrá-lo no campo de jogo”.