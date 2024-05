Fernando Muslera se aposenta da seleção do Uruguai

Uma icônica e vencedora figura da seleção do Uruguai anunciou, nesta semana, que não irá mais defender as cores da Celeste. Trata-se do arqueiro Fernando Muslera, atualmente com 37 anos de idade. Assim, sua última partida oficial pelo selecionado bicampeão mundial ficará como o amistoso diante do Panamá, em junho de 2022. Na época, Diego Alonso ainda treinava os uruguaios em duelo que terminou com goleada por 5 a 0.

Através dos canais oficiais, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) não apenas oficializou a informação como publicou um compilado em homenagem ao arqueiro. No material, aparecem defesas importantes entre os 133 jogos disputados por Muslera com a camisa da seleção. Foram quatro edições de Copa do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022) onde esteve presente além da conquista da Copa América, em 2011.