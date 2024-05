Fechado com o Vasco, Pedro Martins faz balanço de passagem pelo Cruzeiro

Após acertar com o Vasco, Pedro Martins despediu-se oficialmente do Cruzeiro. O ex-diretor falou do caminho e da responsabilidade financeira à frente do futebol da Raposa. Ele fez questão de agradecer a Ronaldo Fenômeno, dono de 90% da SAF celeste, Gabriel Lima (CEO do clube) e Paulo André, diretor global do projeto de futebol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O descaso com a estrutura e a gestão, a falta de respeito com os funcionários e a ausência de perspectiva futura nos assustaram tanto quanto o tamanho da dívida que foi deixada. Mesmo que de maneira informal e com uma “série de incêndios” para apagar, em janeiro de 2022 foi feito um pacto: reconstruiríamos o clube através da premissa de que ninguém destruiria o Cruzeiro novamente, nunca mais”, declarou o ex-dirigente.