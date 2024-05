Exames detectam lesão no joelho de André, informa o Fluminense

Má notícia no Fluminense. Nesta sexta-feira (26), o Tricolor revelou que exames diagnosticaram lesão no joelho direito do volante André, que deixou o jogo diante do Cerro Porteño (PAR), na última quinta (25), com dores no local.

O clube não informa, porém, qual o grau da lesão, que varia entre 1 e 3. No caso mais otimista, é provável que a recuperação aconteça entre duas a quatro semanas. Na mais pessimista, no entanto, a volta pode levar entre oito e 12 semanas.

