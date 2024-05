Evento ‘Fala, Goleiro’ contará com ex-jogador Jackson Follmann

Ex-goleiro falará sobre a relação entre arqueiros e redes sociais no evento, na próxima segunda, no Museu do Futebol Crédito: Jogada 10

As redes sociais se tornaram, nos últimos anos, a maior aliada dos atletas profissionais. Porém, ao mesmo tempo, a maior inimiga. Tanto que o assunto tornou-se tema de um evento voltado para goleiros. Trata-se do “Fala, Goleiro”, organizado pela fabricante de luvas, Poker, que reunirá em São Paulo nomes importantes da posição para discutir o tema. O evento será no Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo, na segunda-feira (29), às 19h30 (de Brasília), contando com o ex-goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, o influencer Fernando Richter (Papo de Goleiro), o jovem Matheus Becker, de 9 anos, já uma estrela em ascensão no Internacional, e Sidão, ex-goleiro de Botafogo, São Paulo e Vasco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O tema tornou-se ainda mais relevante nos últimos tempos, com diversos goleiros profissionais sofrendo com críticas nas redes sociais e, ainda, com outros surgindo como verdadeiros influencers em uma posição que sempre desperta a curiosidade de quem acompanha o futebol.

“O “Fala, Goleiro” é um evento muito bacana que conecta ainda mais as pessoas que tem essa paixão pela posição. Nele é possível aprender um pouco mais sobre tudo o que acontece no dia a dia dos goleiros, em suas carreiras, pós-carreira… Então, para mim, sem sombra de dúvidas é um evento muito necessário para unir ainda mais a classe e os amantes da posição”, analisou Follmann. LEIA MAIS: Romário realiza primeiro treino pelo America: ‘cansado pra c*’ Exemplo de vida O ex-goleiro, inclusive, é um exemplo de como a vida nas redes sociais pode afetar positivamente uma pessoa. Reserva de Danilo na Chapecoense em 2016, Jackson foi um dos sobreviventes do acidente com o voo do time, na Colômbia. A fatalidade, porém, fez com que o goleiro perdesse uma de suas pernas.