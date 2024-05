Estratégia do Flamengo para o clássico inclui mudança na concentração

Com o objetivo de diminuir o cansaço dos atletas e a distância do trajeto até o Maracanã, grupo vai se concentrar no Leme, Zona Sul do Rio

O Flamengo alterará sua logística visando proporcionar mais conforto e tempo de descanso antes do clássico de domingo (29), contra o Botafogo, às 11h, no Maracanã. A equipe se hospedará em um hotel localizado no Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro. O motivo é a maior proximidade do estádio.

Normalmente, o Flamengo utiliza a estrutura do Ninho do Urubu para a concentração pré-jogo. Entretanto, devido à distância de mais de 40 km até o Maracanã e ao horário da partida, a diretoria optou pela hospedagem na Zona Sul. Desse modo, reduz o trajeto para 12 km. Os jogadores jantarão e dormirão no hotel no bairro do Leme.