Diniz diz que Fábio deveria ter disputado uma Copa do Mundo: ‘É espetacular’

Aos 43 anos, goleiro volta a se destacar com defesas importantes no empate, sem gols, do Fluminense com o Cerro Porteño, pela Libertadores

O Fluminense teve muita dificuldade na criação e para incomodar a meta de Cerro Porteño pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Assim, a equipe carioca ficou no 0 a 0, no Estádio Nueva Olla, e segue na liderança, porém perdeu a chance de abrir uma vantagem maior. Em campo, as melhores chances foram do adversário, entretanto o goleiro Fábio, de 43 anos, voltou a se destacar com grandes defesas e garantiu o resultado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O arqueiro fez pelo menos três boas defesas nos momentos em que o Tricolor passou dificuldades com as investidas do adversário. Na mais perigosa delas, Benítez cruzou pela direita para Piris da Motta cabecear, à queima-roupa. O goleiro, nesse sentido, demonstrou estar em ótima forma e com reflexo apurado, ao espalmar.