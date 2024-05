Bruno Guimarães entra na mira do PSG para a próxima temporada

Brasileiro tem cláusula de 100 milhões de euros até o fim de junho com o Newcastle, onde é um dos pilares do técnico Eddie Howe

Um dos principais nomes do Newcastle, Bruno Guimarães pode estar de malas prontas para deixar o clube inglês. Segundo o jornal britânico “TalkSport”, o PSG já negocia pela contratação do brasileiro, que tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 553 milhões), com validade até a última semana de junho.

O técnico Eddie Howe conta com o meia, considerado o grande pilar da equipe. O comandante confirmou o valor da multa do jogador e afirmou que gostaria de construir o time do Newcastle em torno dele, mas que não teria controle disso.