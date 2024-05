Avaí x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Após estrear com vitória, em casa, na Série B, o Santos tem, nesta sexta-feira (26/4), o seu primeiro compromisso como visitante nesta Segundona do Brasileirão. Às 20h (de Brasilia), enfrenta o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. Os Avaianos perderam na estreia para o Operário-PR e esperam se recuperar na competição. Esta partida terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 18h30, com um pr~e0jogo com todas as informações sobre as equipes. O comando e a narração é de Ennio Ricanello.

Além da narração de Ennio Ricabnelo, este Avaí x Santos conta com as reportagens de David Silva e os comentários de João Miguel Lotufo.