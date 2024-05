Atlético deve ficar sem Hulk e mais dois para duelo contra o Cuiabá

Hulk, Paulinho e Saravia participaram de todos os jogos do Atlético com Gabriel Milito e devem ser poupados

O técnico Gabriel Milito deve ter alterações em seu time para o jogo contra o Cuiabá, neste sábado (27), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, alguns atletas que estão muito desgastados fisicamente e não devem jogar.

Desde a chegada de Milito no Atlético há pouco mais de um mês, os atacantes Hulk e Paulinho, além do lateral-direito Renzo Saravia, não tiveram descanso. Eles foram os únicos titulares em todas as partidas.