Artur Jorge não se ilude com goleada do Botafogo: ‘Precisamos de muito mais’

Técnico do Botafogo, Artur Jorge tratou logo de frear a empolgação após a goleada sobre o Juventude por 5 a 1, no domingo (21), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador bracarense claro, elogiou os seus jogadores, mas lembrou que o caminho para o sucesso ainda é longo. Esta, aliás, foi apenas a quarta partida do comandante minhoto no Mais Tradicional.

“Muito pouco ainda, precisamos de muito mais. Não vou perder o equilíbrio com uma vitória expressiva. Os jogadores fizeram com que o resultado tivesse esta diferença. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Continuamos com pouco tempo para trabalhar entre os jogos, vamos usar todas as ferramentas. Os atletas precisam saber o que queremos em termos de comportamento, atitude e ambição”, explicou Artur Jorge.