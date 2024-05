Tite explica por que poupou De La Cruz e Pedro: ‘Risco de lesão’

Além de Tite, preparador físico do Flamengo também falou sobre ritmo do futebol e forneceu dados da Liga Inglesa sobre o esforço dos atletas

Após o empate em 0 a 0 do Flamengo com o Palmeiras, neste domingo (21/4), no Allianz Parque, o técnico Tite recebeu uma saraivada de perguntas sobre a parte física do grupo. Então, ele reforçou que queria, mas não pôde escalar Pedro e De La Cruz desde o início do jogo, por causa do alto risco de lesão. Porém, o atacante brasileiro e o meia uruguaio entraram na segunda etapa, nos lugares de Carlinhos e Luiz Araújo.

“A vontade do técnico é competir com todos os atletas. Mas tem alguns com seis ou sete jogos seguidos. Aí o departamento médico diz: ‘A nossa posição é de cuidados’. Hoje tínhamos (que poupar) Pedro, Nico, Ayrton, Erick Pulgar e Luiz Araújo”, disse Tite.

O técnico destacou que o campo sintético exige mais das articulações e da musculatura dos jogadores. Assim, haveria um risco ainda maior de expor atletas que já estavam com “sinal amarelo ou vermelho” por parte da equipe médica.