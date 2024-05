Savarino comemora golaço pelo Botafogo e projeta jogo da Libertadores

Venezuelano marcou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro e já visa próximo duelo no Niltão, nesta quarta (24), pela Libertadores

Após a goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, neste domingo (21), o atacante Savarino, do Botafogo, comemorou a atuação e, claro, seu gol. Cobrando falta, ele foi o autor do quarto dos cinco gols do Fogão na goleada no Nilton Santos.

Para ele, o gol e a vitória ajudam a dar confiança para o jogo de quarta-feira (24), quando o Botafogo enfrenta o Universitario (PER), pela Libertadores. O jogo será novamente no Niltão e pode ser, assim, determinante para as pretensões do time na competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Vice do Grêmio confirma: Cuiabano é do Botafogo