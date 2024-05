Sampaio pode vender mando da partida contra o Fluminense

Sampaio irá enfrentar o Fluminense, pela terceira fase da Copa do Brasil, no próximo dia 01. Partida pode ser disputada em Brasília ou Cariacica

O Sampaio Corrêa estuda vender o mando de campo da partida contra o Fluminense.O confronto está marcado para o próximo dia 01/05, na capital maranhense, São Luís. No entanto, o presidente do clube nordestino que recebeu propostas de R$ 1 milhão para realizar o embate em Brasília ou Cariacica (ES). A tendência é que o Bolívia Querida bata o martelo entre este domingo (21) e esta segunda-feira (21).

– Eu tive que falar ontem (sexta) com o presidente da CBF. Eu tive que falar com o presidente Ednaldo, tive que falar com o presidente do Fluminense, porque o Fluminense não quer jogar em Brasília, quer jogar em Cariacica. Se o Sampaio pegar 1 milhão é por causa do Fluminense que é campeão da Libertadores. Mas ainda não tem nada certo – comentou o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota.

A partida entre Sampaio Corrêa e Fluminense, vale lembrar, é válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A CBF, inclusive, ainda não definiu o horário. Já a partida de volta, com mando do Flu, será realizada na semana de 22 de maio.