Orgulho: Vasco festeja 97 anos do Estádio São Januário

Nas redes sociais, Vasco enalteceu a história do clube na luta contra o racismo e o preconceito no esporte

O post traz uma foto da bela fachada do Vasco, em estilo neocolonial, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O estádio, inclusive, tem o reconhecimento por lei como local de interesse histórico, cultural, desportivo e social no município do Rio.

“Fruto da luta vascaína contra o racismo e o preconceito no esporte, o Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário, foi inaugurado no dia 21 de abril de 1927. Na época, o Caldeirão era o maior estádio da América do Sul”, escreveu a direção do clube.

O Estádio São Januário, a casa do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, completa 97 anos neste domingo (21/4). Assim, o clube publicou nas redes sociais uma mensagem que reflete o orgulho pela sua história de pioneirismo. Afinal, o Vasco sempre foi uma referência contra a discriminação no futebol.

Povo deu dinheiro para a construção do estádio

A construção do estádio começou no dia 6/6/1926, quinze meses depois da compra do terreno. O Vasco conseguiu o dinheiro após uma campanha de arrecadação popular.

Até 1930, quando Montevidéu, no Uruguai, ganhou o Estádio Centenário, São Januário era a maior arena das Américas. Até 1940, quando surgiu o Pacaembu, em São Paulo, a casa do Vasco era a maior do Brasil. E até 1950, quando o Maracanã se impôs com sua grandiosidade, o Vasco tinha o maior estádio do Rio de Janeiro. Ainda hoje, nove décadas após a inauguração, o templo vascaíno é o maior estádio particular do estado.

Estádio fica em região nobre e deu nome ao bairro

O estádio fica na região de São Cristóvão, um dos bairros mais importantes na história carioca. Afinal, é ali que está o Palácio onde a família imperial residiu desde a independência do Brasil (1822) até a proclamação da República (1889). Entretanto, o clube da Cruz de Malta tem tamanha relevância que, atualmente, dá nome ao local em que está situado: Bairro Vasco da Gama.

Da mesma forma, o trecho da Avenida General Américo de Moura, em frente ao estádio, passou a se chamar Avenida Roberto Dinamite após a morte do maior ídolo da história do clube: o eterno camisa 10 vascaíno, que morreu em 8/1/2023, aos 68 anos.

Negrito marcou 1º gol do Vasco no estádio

A inauguração do estádio, em 21/4/1927, foi com um jogo emocionante contra o Santos. Afinal, o clube paulista era uma potência na época. Briga de cachorro grande. O Santos venceu por 5 a 3 . O primeiro gol foi de Evangelista, pelo time santista, aos 20′ do primeiro tempo. E o primeiro gol do Vasco em sua casa foi de Negrito, aos 23′.

