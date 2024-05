Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía chega ao Brasil

O novo treinador do São Paulo, Luis Zubeldía, chegou ao aeroporto de Guarulhos, na manhã deste domingo (21/4) e falou pela primeira vez na condição de técnico do Tricolor paulista. Ele não quis comparar o clube a outros que ele comandou, mas enalteceu a qualidade do tricampeão paulista.

“É um grandíssimo desafio pelo que é o São Paulo. Mas cada clube que me contratou foi um desafio importante e não é legal colocar um acima do outro. É um desafio lindo pela dimensão do futebol brasileiro. Para mim, é importante estar aqui. Estou muito feliz”, disse Zubeldía aos jornalistas que o aguardavam no saguão.

Campeão da Sul-Americana e do Equatoriano pela LDU, Luis Zubeldía chega ao São Paulo para dar novo fôlego ao time após problemas com Carpini