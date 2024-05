No jogo mais esperado da rodada, Palmeiras e Flamengo ficam no empate

Com o empate, o Flamengo perde a liderança do Brasileirão para o Red Bull Bragantino. Ambos os times somam sete pontos, mas os paulistas ficam na frente pelo número de gols marcados.

No encontro entre os times mais vencedores do país nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo ficaram mesmo no 0 a 0, neste domingo (21), no Allianz Parque, pela terceira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Um resultado aquém do potencial das equipes.

Palmeiras e Flamengo econômicos

Palmeiras e Flamengo parecem que se respeitaram muito antes de tentar qualquer coisa. Assim, o placar em branco representou com fidelidade a pouca ousadia dos dois esquadrões. Muita falta, cartão para cá, para lá e pouca emoção. Dá para contar nos dedos, aliás, as chances de cada time. Luiz Araújo, da entrada da área, parou nas mão de Weverton. Pelo lado do Palmeiras, uma cabeça de Murilo passou rente à trave de Rosso. E foi só. Uma frustração, no fim das contas.

Será que vai ser diferente?

O jogo ficou um pouco mais solto na etapa final. Afinal, no clássico, Tite arriscou mais nas substituições do Flamengo. Abel Ferreira fez o mesmo no Palmeiras. Mas, apesar da movimentação da intensidade maior dos times no duelo de grandes técnicos, as chances seguiram escassas no Allianz Parque. O chute de Arrascaeta obrigou Weverton e colocar para fora enquanto Rossi acompanhou um chute de Endrick passar perto. Nada mais relevante do que isso.

PALMEIRAS 0x0 FLAMENGO

Brasileirão-2024 – Terceira rodada

Data e horário: 21/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols:

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Rocha, 25’/2ºT), Gómez, Luan, Murilo (Estêvão, 30’/2ºT) e Piquerez; Moreno, Ríos (Menino, 25’/2ºT) e Veiga (Lázaro,, 31’/2ºT); Endrick e López (Rony, 14’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton; Pulgar, Allan (Gerson, 13’/2ºT) e Arrascaeta; Luiz Araújo (De La Cruz, 30’/2ºT), Bruno Henrique e Carlinhos (Pedro, Intervalo). Técnico: Tite.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão Amarelo: Weverton, Murilo, Mayke, Rony, Abel Ferreira (PAL); Léo Pereira, Murilo, Léo Pereira (FLA)

Cartão Vermelho: