Milan x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória da Internazionale no clássico desta 2ª feira valerá, por antecipação, o título italiano da temporada Crédito: Marcelo Caitano

Nesta segunda-feira (22/4), às 15h45 (de Brasília) a Itália irá parar para o "Derby Della Madonnina", o famoso clássico entre Milan e Internazionale, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto é entre os dois ponteiros da competição. Mas é a Inter que pode terminar sagrando-se campeã, justamente em cima do maior rival. Isto porque, a cinco rodadas do fim, os nerazzurri já tem 14 pontos de vantagem e, caso vençam, abrirão 17. Dessa forma, ficariam inalcançáveis. No momento a líder tem 83 pontos, os milanistas, 69. Veja aqui a tabela de classificação do Italiano

Onde assistir Os canais ESPN e Star+ transmitem a partir das 15h45 (de Brasília). Como está o Milan Do lado do Milan, há pouco o que fazer para evitar o título do rival. Assim, a ideia é adiar a festa adversária no San Siro. O moral rossonero não está dos mais altos, especialmente após a eliminação na Liga Europa para a Roma. O técnico Stefano Pioli vem sendo obrigado a conviver com as críticas da própria torcida e tentará sair por cima, pelo menos, ganhando o dérbi. Ele já sabe que sairá ao fim da temporada e tentará encerrar uma série de cinco confrontos sem vencer os interistas. Para o clássico, o defensor Simon Kjaer está fora, assim como Thiaw, que cumpre suspensão. Mas, na frente força máxima. Pioli apostará num quarteto com Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão e o goleador Giroud.