Internacional perde para o Athletico-PR na Ligga Arena

O Internacional perdeu sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), foi derrotado pelo Athletico-PR, por 1 a 0, na Ligga Arena e, desse modo, permaneceu com seis pontos na tabela de classificação. O gol do Furacão foi de Canobio, no segundo tempo, em lindo chute de fora da área. Com o resultado, os anfitriões chegaram à segunda vitória na competição, e aos seis pontos.

O Colorado volta a campo nesta quinta-feira (25), no Equador, diante do Delfin, pela Sul-Americana. O Furacão, contudo, encara o Dabubio, do Uruguai, fora de casa, quarta-feira (24), às 19h, pela mesma competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo

O equilíbrio, em resumo, marcou o primeiro tempo. As duas equipes se igualaram em luta, disposição e na inoperância de seus setores criativos. Sendo assim, em apenas uma oportunidade cada time chegou perto de abrir o placar. Ambas, por sinal, já na parte final. Aos 36 minutos, Wesley puxou contra-ataque desde seu campo, entrou na área adversária e bateu na rede pelo lado de fora. Aos 40 minutos, Cuello bateu forte de fora da área, Rochet soltou e quase Canobbio aproveitou o rebote. O goleiro, todavia, conseguiu segurar a bola antes da chegada do uruguaio.