Determinante na vitória do Santos, Pedrinho dedica gol à família

Pedrinho foi o nome da vitória do Santos sobre o Paysandu na estreia do Peixe na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20/4). Afinal, ele deixou sua assinatura nos dois gols do jogo na Vila Belmiro. Fez o primeiro gol e deu o chute que resultou no rebote do goleiro, que foi a deixa para Guilherme mandar para a rede e fechar o placar .

Depois de um primeiro tempo que ninguém merece, o time voltou melhor na etapa final, mas só chegou ao gol após a entrada de Pedrinho.

“(O time estava) um pouco apático, mas no segundo tempo a gente melhorou”, disse Pedrinho.