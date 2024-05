Com gol de brasileiro, Porto vence e ainda sonha com Champions

Galeno abre placar em vitória do Porto por 2 a 1 sobre o Casa Pia, em partida da 30ª rodada do Campeonato Português

O Porto abriu o placar aos 31, em uma jogada 100% brasileira. Pepê deu grande passe para Galeno, que finalizou muito bem dentro da área, no canto esquerdo do goleiro. O Casa Pia empatou ainda no primeiro tempo, com Nuno Moreira. Na etapa complementar, os Dragões deram números finais com Nico González.

Com o resultado, o Porto está em terceiro lugar, com 62 pontos, assim como o Braga. No entanto, os Dragões levam a melhor no saldo de gols (31 a 22). Já o Casa Pia está em nono, com 32 pontos, praticamente cumprindo tabela no Campeonato Português.

Os dois primeiros colocados, os únicos ainda com chances de título, são Sporting e Benfica, com 77 e 70, respectivamente. A dupla de Lisboa, aliás, ainda joga na rodada. Dessa forma, o Porto ainda sonha com o vice-campeonato, o que lhe daria uma vaga na Champions League de 2023/2024.

Agora, o Porto agora encara o líder Sporting Lisboa no próximo domingo (28), às 16h30. Já o Casa Pia recebe o Chaves na véspera.