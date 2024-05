Bruno Henrique diz que Fla mereceu vencer o Palmeiras

Atacante do Flamengo afirma que o Rubro-Negro só terá jogo difícil no Brasileirão. Bruno Henrique foi eleito o melhor em campo

Eleito melhor em campo no empate em 0 a 0 do Flamengo com o Palmeiras, o atacante Bruno Henrique analisou a partida no Allianz Parque neste domingo (21). O camisa 27, inclusive, argumentou que o Fla mereceu a vitória em São Paulo, mas pediu bola para frente ao Rubro-Negro.

“Hoje foi mais um grande jogo. Eu consegui fazer um bom jogo. A equipe também fez um grande jogo. O campeonato é isso aí. Não tem jogo fácil. Vamos ter dificuldades em todos os jogos. Todo mundo quer ganhar do Flamengo Se tivesse que sair um vencedor hoje aqui seria o Flamengo”, comentou Bruno Henrique em entrevista à Rede Globo.

Com o resultado, o Flamengo de Bruno Henrique segue invicto na competição, agora com sete pontos em três jogos. O Rubro-Negro, porém, caiu para a segunda colocação, só atrás do Red Bull Bragantino, que tem a mesma pontuação. Os paulistas, no entanto, levam a melhor no gols pró (5 a 4).