Botafogo goleia o Juventude e emplaca segunda vitória seguida no BR

Com direito a atuação de gala, o Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1, neste domingo (21), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Júnior Santos, que voltou a marcar após quatro jogos em branco, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob Montes fizeram os gols do passeio botafoguense no Nilton Santos – Danilo Boza descontou no fim.

A equipe liderada por Artur Jorge assume, então, a terceira posição, com seis pontos. O Glorioso é um dos seis times que venceram dois jogos na competição até o momento. Já o Juventude cai para a 12ª colocação, com quatro pontos.

