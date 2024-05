Bernardo Silva revela drama após pênalti perdido contra o Real

E, após a classificação dos Citizens para a final da FA Cup , no último sábado (20), o próprio Bernardo Silva, autor do gol da vitória, comentou sobre o pênalti perdido. Ele lembrou o momento, quando foi superado por Lunin ao cobrar no meio.

O meia-atacante Bernardo Silva foi protagonista na eliminação do Manchester City para o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, na última quarta-feira (17). O português desperdiçou um dos pênaltis do City na disputa, terminada em vitória madrilenha por 4 a 3 nas penalidades.

Rumo a títulos?

O Manchester City está na final da FA Cup, onde fará o clássico contra o Manchester United pelo título. A partida, aliás, marca a reedição da final de 2022/23, quando o City venceu por 2 a 1 e garantiu sua sétima conquista.

A final já até tem data marcada: será no dia 25 de maio, no jogo que encerra, então, o calendário do futebol inglês em 2023/24. Os Citizens ainda estão na luta pelo título da Premier League. A equipe treinada por Pep Guardiola vem em terceiro, com 73 pontos, mas um jogo a menos em relação a Liverpool (74 pontos) e Arsenal (74).

