Atlético-GO x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Os times perderam seus dois jogos e estão no Z4 do Brasileirão. Assim, é vencer ou vencer para sair da crise. Diego Mazur narra a partifda

Após perderem seus jogos nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, Atlético-GO e São Paulo se enfrentam neste domingo (21/4), às 18h30 (de Brasília), no Antonio Accioly. Os times estão na zona de rebaixamento. E em caso de tropeço, seguirão no Z4. O time paulista vai de técnico interino, já que Tiago Carpini foi demitido após a derrota para o Flamengo e Luis Zubeldía, que foi anunciado neste sábado, ainda não assumiu. A Voz do Esporte fará a cobertura da partida, que começa com um esquenta a partir das 17h (de Brasília). O jogo terá a narração de Diego Mazur.

Este jogo terá a narração de Diego Mazur. Mas ainda conta com os comentários de João Miguel Lotufo e Pedro Rigoni. Assim, A partir das 17h (de Brasília), clique na arte acima e acompanhe este duelo que promete emoção e tensão. Quem tropeçar, segue no Z4.