Abel vê Palmeiras e Veiga com ‘bateria baixa’ após dois tropeços

Após derrota para o Internacional e empate sem gols com o Flamengo, o treinador Abel Ferreira fez um diagnóstico do Palmeiras: ‘bateria baixa’. O treinador do Verdão falou em entrevista coletiva neste domingo (21) que a equipe paulista sente o desgaste de jogos na temporada.

O Palmeiras, vale lembrar, não tem uma semana livre, sem jogos, desde março, quando ficou sem partidas entre os dias 16 e 28. Desde então, a equipe comandada por Abel Ferreira fez sete jogos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Neste bolo, o português reconhece que o desempenho de Raphael Veiga também caiu, também por conta do desgaste.

“A culpa é minha, porque eu já deveria ter tirado ele há uns dois ou três jogos. Nós sabemos o que o Veiga pode nos dar coisas e decidir jogos. E o problema é o treinador que sempre o escala, mas ele precisa descansar. Há dois dias eu achava que ele não ia jogar, de acordo com a análise que fizemos e dor que sentia. Mas a vontade dele de jogar e nos ajudar é tanta… Eu tenho o Veiga e estamos à procura de achar um substituto à altura. Muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores, mas deixa eu falar que eles não aguentam, estão cansados. Muitas vezes aqui nossos jogos são feitos a 50%. Precisa de frescura.