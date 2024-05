Com gol de Cristaldo, Grêmio bate Cuiabá e sobe na tabela do Brasileirão

O Grêmio emendou sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Após triunfar em casa diante do Athletico-PR, a vítima da vez foi o Cuiabá, mais uma vez em sua Arena. Cristaldo anotou o gol solitário da partida válida pela terceira rodada.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho soma seis pontos e se firma no G4. O time, aliás, segue com aproveitamento máximo em seus domínios. Já o Dourado, que não entrou em campo na rodada passada devido à semifinal da Copa Verde, conhece sua segunda derrota e continua, portanto, sem pontuar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo

O Cuiabá iniciou com maior ímpeto e assustou logo aos dois minutos, quando Matheus Alexandre finalizou de dentro da área e raspou a trave. O Grêmio encontrou dificuldades para armar jogaas diante do ferrolho adversário. Aos 18, Cafú chutou na pequena área, obrigando o goleiro Marchesín a fazer excelente defesa. Já o primeiro lance de perigo tricolor ocorreu somente aos 40 minutos em tentativa de “puxeta” de JP Galvão – o goleiro Walter defendeu com brilhantismo. Com maior posse, os donos da casa chegaram ao gol quando Cristaldo levantou na área à procura de JP. A bola não tocou em ninguém até parar no fundo da rede.