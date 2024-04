Vasco lança novo uniforme. Com homenagem a Roberto Dinamite

Em dia que faria 70 anos, o ídolo Roberto Dinamite foi homenageado. Será lembrado no uniforme de jogo do Cruz-Maltrinho

Neste sábado, Roberto Dinamite completaria 70 anos. Com isso, logo pela manhã, o Vasco da Gama iniciou as homenagens ao ídolo do clube. Através de um video emocionante, no qual aparecem familiares do ex-jogador, clube divulgou, em suas redes sociais, o novo primeiro uniforme do clube para o restante da temporada.

A peça, na cor predominante preta e com detalhes em branco, foi desenvolvida em homenagem ao ex-jogador, que é, até hoje, o maior artilheiro da história da equipe carioca, de todos os clássicos do Rio de Janeiro e da história do Campeonato Brasileiro.