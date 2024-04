Gerson é relacionado para estreia do Flamengo no Brasileirão

Gerson está de volta. Recuperado de uma cirurgia para correção de estenose congênita, o meia foi relacionado para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2024. O Rubro-Negro enfrenta o Goiás, neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pela 1ª rodada.

A última vez que Gerson entrou em campo foi no dia 15 de fevereiro. Afinal, o jogador foi internado e diagnosticado com hidronefrose (dilatação do rim) três dias após jogar contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Em março, ele foi submetido a uma pieloplastia para correção de estenose congênita.