Bruno Fernandes evita a derrota do United

Neste sábado (13/4), ao sair com o empate em 2 a 2 com o Bournemouth, o Manchester United tem o que comemorar. O time não fez um bom jogo, sendo apático na maior parte do tempo. Porém, contou com a eficácia de Bruno Fernandes. Ele levou o time, que esteve duas vezes atrás do placar, a sair do Vitality Stadium com um ponto graças a seus dois gols, um de pênalti. Solanke e Justin Kluivert marcaram para o United.

O Manchester tem 50 pontos, em sétimo lugar e vai ter de se contentar em brigar por uma vaga à Liga Europa. O Bournemouth, com 42 pontos, está em 12º, no meio da tabela e no grupo dos times que não devem alcançar as competições europeias, mas sem risco algum de rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League