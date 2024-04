Brasileiros se destacam no empate entre Nottingham e Wolverhampton

No Nottingham, Danilo faz um gol e Murillo salva em cima da linha. No Wolves, Matheus Cunha marca duas vezes. No fim, 2 a 2

O Nottingham precisava vencer para desgarrar da zona do rebaixamento. Mas ao menos foi aos 26 pontos, abrindo um de frente para o Luton Town, o primeiro dentro da degola. Para o Wolves, o resultado o deixa com 43 pontos, no meio da tabela.

O empate em 2 a 2 entre Nottingham Forest e Wolverhampton neste sábado (13/4) no City Ground, em Nottingham, foi marcado pelo bom futebol, equilíbrio e brilho de brasileiros. Afinal, para o time da casa, Danilo (ex-Palmeiras) fez um bonito gol (o outro tento foi de Gibb-White) e o zagueiro Murillo (ex-Corinthians) salvou um gol certo em cima da linha de um dos brazucas do Wolves e da Seleção, João Gomes. E Matheus Cunha fez os dois gols do Wolverhampton.

Lá e cá

A etapa inicial de ótima qualidade, com os times sempre buscando o ataque. Reyna aproveitando passe errado do rival, quase marcou para o Nottingham. Entretanto, chutou chute rente à trave direita de José Sá. Já o Wolves também se aproveitou de um erro de passe do Nottingham para quase marcar em chute de João Gomes, mas que Murillo salvou de cabeça na linha. O equilíbrio era grande. Mas, aos 27 minutos, Matheus Cunha fez ótima jogada pela esquerda. Recebeu no meio de campo, invadiu pela esquerda diblando dois zagueiros e chutou cruzado. Wolves 1 a 0. Contudo, o Nottngham, em casa, arrancou o empate nos acréscimos, com Gibbs-White concluindo de cabeça escanteio pela esquerda.

Nottingham vira; Matheus Cunha deixa tudo igual

A torcida do Nottingham explodiu no City Ground aos 12 minutos. Numa jogada confusa, Gibbs-White entrou na área e, na espirrada, a bola chegou até Danilo, que bateu para virar o jogo para o time da casa. Mas a alegria não durou muito. Afinal, cinco minutos depois, Matheus Cunha fez seu segundo gol no jogo para deixar tudo igual. O atacante brasileiro aproiveitou uma confusão na área para fazer um gol no oportunismo. No fim, o Nottingham foi mais incisivo no ataque. Mas não conseguiu o gol que o levaria à vitória.

Sábado (13/4)

Newcastle 3×0 Tottenham

Nottingham Forest 2×2 Wolverhampton

Manchester City 5×1 Luton Town

Brentford 2×0 Sheffield United

Burnley 1×1 Brighton

Bournemouth x Manchester United – 13h30

Domingo (14/4)

Liverpool x Crystal Palace – 10h

West Ham x Fulham – 10h

Arsenal x Aston Villa – 12h30

Segunda-feira (15/4)

Chelsea x Everton – 16h