Bayern faz dever de casa e agora seca Leverkusen

Mesmo com os três pontos neste 2 a -sobre o Colônia, uma vitória do Leverkusen neste domingo dá o título ao time comandado por Xabi Alonso

Com a vitória, o Bayern foi a 63 pontos e segue na segunda colocação. Ainda assim, a chance de levantar o troféu ao fim da temporada é mínima, já que o líder Bayer Leverkusen necessita de apenas mais uma vitória para confirmar o título da Bundesliga. Já o Colônia, é o 17º com 22 pontos e ainda luta para sair da zona de rebaixamento.

Ainda há esperança. Neste sábado (13), o Bayern de Munique venceu o Colônia por 2 a 0, na Allianz Arena, pela 29º rodada do Campeonato Alemão, e ainda sonha com o 12º título seguido da competição. Os gols foram marcados por Raphael Guerreiro e Thomas Muller.

O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), contra o Arsenal, pela partida de volta das quartas de final da Champions League. O primeiro confronto, na Inglaterra, terminou empatado em 2 a 2. Já o Colônia enfrenta o Darmstadt, no próximo sábado (20), pela 30º rodada da Bundesliga.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Bayern martela no primeiro tempo

Até os 10 minutos, o Colônia surpreendeu e teve duas oportunidades de abrir o placar. Com o decorrer do tempo, o Bayern tomou conta da partida, criou boas oportunidades, conseguiu realizar finalizações que levaram perigo ao goleiro adversário perigo e chegou a colocar duas bolas na trave com Harry Kane e Mathys Tel antes do intervalo.