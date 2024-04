Atropelo: Newcastle goleia impiedosamente o Tottenham

Apesar do time londrino ficar com 72% da posse, donos da casa foram letais nos contra-ataques e fazem 4 a 0 para euforia de sua torcida

O Newcastle, com uma grande atuação coletiva, arrasou o Tottenham na manhã deste sábado (13/4), no jogo que abriu a 33ª rodada da Premier League. Em seus domínios, o St. James Park, fez 4 a 0 nos londrinos. Contudo, o curioso é que o Newcastle deixou a bola com o rival (teve apenas 28% de posse). Mas foi letal quando atacou e poderia ter feito bem mais em cima de um time fortíssimo que briga pelo G4. Isak fez dois gols, Gordon e Schar marcaram os outros tentos dos Magpies.

O Newcastle chega, assim, aos 50 pontos, assumindo provisoriamente a sexta posição. Mas o time do Norte da Inglaterra está na sexta posição, na luta por posição à Liga Europa. O Tottenham, com a derrota, caiu para o quinto lugar, com 60 pontos. Mas esta posição ainda pode valer uma vaga na Champions, caso a Uefa defina (pelo ranking) que os ingleses terão cinco times na principal competição continental. Ou, ao menos uma vaga à Liga Europa.

