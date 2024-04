Washington aponta favoritos para igualar recorde de gols em uma edição do Brasileiro

Em 2004, o então atacante do Athletico encerrou o Campeonato Brasileiro com incríveis 34 gols

“Tem o Cano (atacante do Fluminense), que foi o jogador que chegou mais perto recentemente. O Pedro (jogador do Flamengo), eu também vejo com potencial para isso. E é difícil dizer outro jogador. Apenas esses dois mesmo. O Palmeiras é um time que também poderia ter um jogador nessas condições, por ser um time muito forte, talvez o Flaco López”, opinou.

Washington há 20 anos comemora um feito. Em 2004, o então atacante do Athletico encerrou o Campeonato Brasileiro com incríveis 34 gols. Foi capaz de derrubar o recorde anterior, de 31, e desde então nunca ninguém o alcançou. Em entrevista ao “Torcedores.com”, às vésperas do começo de mais uma edição do Brasileirão , o ex-jogador aponta quem tem mais chances de igualá-lo na competição deste ano:

Às vésperas do início do Brasileirão, Pedro e Flaco López tiveram um início de temporada melhor que Cano. O argentino começou a temporada com três gols e uma assistência em 10 jogos. Enquanto isso, o camisa 9 rubro-negro marcou em 13 dos 14 jogos da temporada e o camisa 42 alviverde balançou as redes 11 vezes nas 18 partidas até aqui. Enquanto Washington chegou a média de 0,89 gols por partida no Brasileiro de 2004, Pedro tentará manter a média atual de 0,92 gols por jogo e Flaco López chegou a 0,61 gols por partida com o gol contra o Liverpool pela Libertadores na noite da última quinta-feira (11).

A façanha do Coração Valente

Washington alcançou a marca em uma época em que o Campeonato Brasileiro tinha 42 rodadas e não as 38 atuais. Além disso, como as outras competições mais importantes do calendário não eram paralelas, casos da Copa do Brasil e da Libertadores, na época, mais concentradas no primeiro semestre, os jogadores tinham a chance de se dedicar unicamente à competição de pontos corridos.

“É muito difícil chegar aos 34 gols hoje em dia, são menos jogos e os grandes times disputam o Brasileiro com até outras duas competições ao mesmo tempo, então o jogador não consegue jogar todos os jogos do Brasileirão. Em 2004, o Athlético disputava apenas o Brasileiro e isso faz diferença”, disse.