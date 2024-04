Trio é liberado para treinar com bola, mas deve desfalcar o Fluminense

Manoel, Renato Augusto e Keno iniciaram treino de transição com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, do Tricolor

Nos primeiros quatro meses do ano, o Fluminense tem convivido com um alto número de lesões, que têm dado dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz. Por outro lado, o zagueiro Manoel, o meia Renato Augusto e o atacante Keno iniciaram treino de transição com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. A informação é do portal “ge”.

No entanto, ainda estão fora das atividades com o grupo principal e devem ser desfalques diante do Bragantino. O Tricolor de Laranjeiras entra em campo neste sábado (13), às 21h (de Brasília) para medir forças com o Massa Bruta, no Maracanã, na rodada inaugural do Brasileirão.