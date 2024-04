Tamires entra para definir a vitória do Corinthians! 100% no Brasileirão feminino

O Corinthians segue imparável no Brasileirão feminino. Em jogo marcado por protesto das jogadoras do Timão contra a volta do treinador Kleiton Lima (denunciado por assédio moral e sexual) ao Santos, as Brabas venceram as Sereias por 3 a 1 nesta sexta-feira (12/4). O jogo foi pela quinta rodada e esta foi a vitória número 5 das tetracampeãs nacionais, disparadas na liderança com 15 pontos. O Santos, com quatro pontos ocupa o 13º lugar e pode entrar na zona de rebaixamento.

As corintianas saíram na frente com Vic Albuquerque, mas as Sereias empataram ainda no primeiro tempo, com Ketlen. Contudo, na etapa final, a veterana Tamires entrou e fez dois gols, garantindo a vitória das visitantes.

